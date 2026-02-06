Юные мытищинские баскетболисты стали призёрами полуфинала первенства России

06 февраля 2026, 21:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Мытищинские спортсмены заняли третье место на прошедшем в Москве полуфинале первенства России по баскетболу среди юношей 2011 года рождения и моложе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.