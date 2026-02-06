Юные мытищинские баскетболисты стали призёрами полуфинала первенства России
Мытищинские спортсмены заняли третье место на прошедшем в Москве полуфинале первенства России по баскетболу среди юношей 2011 года рождения и моложе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Команда мытищинской Средней школы олимпийского резерва по баскетболу под руководством тренера Дмитрия Севидова уверенно прошла групповой этап. Юные спортсмены победили команды из Боровичей, Пензы и Екатеринбурга и вышли в финал турнира. В борьбе за призовые места мытищинцы уступили «Калий-Баскету» из города Березники и московской команде «Тимирязевская». В итоге они заняли третье место.
Как ранее отмечала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, любая полученная баскетболистами медаль – не просто награда. Это пот и слёзы, ежедневный труд и упорство, преодоление себя. За каждой победой воспитанников стоят тренер и родители.
