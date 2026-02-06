Подмосковная спортсменка завоевала награду турнира по настольному теннису
Юниорка Есения Широкова из Химок заняла третье место на международном турнира WTT Youth Contender Tunis 2026. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Есения завоевала бронзовую медаль в соревнованиях спортсменов до 20 лет.
«В борьбе за выход в полуфинал химчанка победила спортсменку из Китая Минг Шум со счётом 3:1, а в полуфинальном матче уступила представительнице Германии Кохару Итагаки», — говорится в сообщении.Турнир проходил в Тунисе со 2 по 5 февраля, в нём приняли участие атлеты из 15 стран, включая Индию, Россию, Катар, Иран, Казахстан и другие.
Ранее сообщалось, что тяжелоатлетки из Московской области завоевали на домашнем Кубке России три медали — золотую, серебряную и бронзовую.