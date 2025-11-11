Юные самбисты из Серебряных Прудов завоевали девять медалей на турнире в Озёрах

11 ноября 2025, 15:52

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Турнир по самбо, приуроченный ко Дню народного единства, провели в спортшколе «Озёры» 8 ноября. Представители Серебряных Прудов завоевали на этих соревнованиях одну золотую, три серебряные и пять бронзовых медалей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Всего в турнире приняли участие 67 юных спортсменов из Каширы, коломенского посёлка Пески, Серебряных Прудов и Озёр.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся серебрянопрудец Степан Симонов. Серебро выиграли Елисей Моисеев, Роберт Арутюнян и Максим Бардин. А третье место заняли Алексей Величко, Бислан Сайимов, Иван Касилин, Илья Дорохин и Лео Манукян», — говорится в сообщении.