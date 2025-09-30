Юные спортсмены из Щёлково стали чемпионами турнира по дзюдо в Лобне

30 сентября 2025, 15:10

В Лобне прошёл традиционный турнир по дзюдо «Дружба» среди молодых людей и девушек 2012–2013 и 2014–2015 годов рождения. На татами вышли более 450 юных спортсменов из Москвы, Подмосковья, Рязани, Саратова, Твери, Орехово-Зуева и Республики Беларусь, сообщили в Администрации городского округа Щёлково.





Щёлково на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва. Ребята проявили характер и завоевали четыре медали.



Среди молодых людей 2014–2015 годов рождения чемпионами стали: