Юные спортсмены из Щёлково стали чемпионами турнира по дзюдо в Лобне
В Лобне прошёл традиционный турнир по дзюдо «Дружба» среди молодых людей и девушек 2012–2013 и 2014–2015 годов рождения. На татами вышли более 450 юных спортсменов из Москвы, Подмосковья, Рязани, Саратова, Твери, Орехово-Зуева и Республики Беларусь, сообщили в Администрации городского округа Щёлково.
Щёлково на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва. Ребята проявили характер и завоевали четыре медали.
Среди молодых людей 2014–2015 годов рождения чемпионами стали:
- Умар Примов (1-е место, вес 26 кг);
- Гордей Швецов (1-е место, вес 34 кг);
- Глеб Краюшкин (1-е место, вес свыше 55 кг).
Серебро в категории 34 кг взял Алексей Карев. Все спортсмены выступили под руководством тренеров Георгия Цицилашвили и Евгения Аверина.