Юные спортсмены Каширы выступили на городских соревнованиях по плаванию

08 октября 2025, 13:16

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В городском округе Воскресенск прошли детские соревнования по плаванию «Забавные осьминожки». От Каширы в них приняли участие воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» вместе со своими тренерами: Александром Марюшкиным, Сергеем Дерезой, Людмилой Жилиной и Андреем Григорьевым, рассказали в Администрации городского округа Кашира.