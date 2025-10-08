Юные спортсмены Каширы выступили на городских соревнованиях по плаванию
В городском округе Воскресенск прошли детские соревнования по плаванию «Забавные осьминожки». От Каширы в них приняли участие воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» вместе со своими тренерами: Александром Марюшкиным, Сергеем Дерезой, Людмилой Жилиной и Андреем Григорьевым, рассказали в Администрации городского округа Кашира.
Всего в соревнованиях участвовали почти 250 юных спортсменов, среди которых 33 — из Каширы. Для некоторых детей это был их первый опыт, для других — новая возможность проверить свои силы. Но для каждого участника эти соревнования стали важным шагом на пути к новым достижениям и получению опыта.
Соревнования включали два заплыва на 50 метров: вольный стиль и плавание на спине. Лучший результат от Каширы показала Анна Сырцова, которая заняла III место в заплыве на спине среди девочек своего возраста.
Администрация округа поздравляет всех участников с успешным выступлением.
