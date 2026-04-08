В Подмосковье поймали мебельщика-мошенника

08 апреля 2026, 15:54

Мужчину, обманом выманившего у жительницы Одинцовского округа 475 тысяч рублей, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина взял у потерпевшей заказ на изготовление и монтаж детской мебели и «исчез» с полученными деньгами.





«Злоумышленником оказался житель Лобни. После задержания он дал признательные показания», — говорится в сообщении.