В Подмосковье поймали мебельщика-мошенника
Мужчину, обманом выманившего у жительницы Одинцовского округа 475 тысяч рублей, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина взял у потерпевшей заказ на изготовление и монтаж детской мебели и «исчез» с полученными деньгами.
«Злоумышленником оказался житель Лобни. После задержания он дал признательные показания», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что рецидивист, устроившийся на работу мастером по замене фильтров для воды, украл у 92-летней клиентки из Серпухова 380 тысяч рублей. Злоумышленника задержали и проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.