Юные всадники из Подмосковья поборются за «Кубок именинника» по пони-спорту

18 марта 2026, 17:47

В Конноспортивном центре «Измайлово» 29 марта состоится всероссийский турнир по пони-спорту «Кубок именинника». Он объединит юных спортсменов из разных регионов России в возрасте от трёх до 17 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Событие приурочено к юбилею – 30-летию профессиональной деятельности председателя комитета по пони-спорту ФКСР Александра Бакеева.

«В программе соревнований – конкур на лошадях до 150 см в холке; турнир для самых маленьких участников Baby Boom; розыгрыш Гран-при и торжественная церемония награждения. Вход свободный. Приходите поддержать юных звёздочек конного спорта», – отметили в министерстве.