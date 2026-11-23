23 ноября 2026, 09:10

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 38-летнего жителя Наро-Фоминска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При обыске в частном доме задержанного обнаружили ёмкость с растительным веществом, а также грунт, удобрения для растений, электронные весы и курительные приспособления.





«Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной», — говорится в сообщении.