Жителя Наро-Фоминска задержали за хранение марихуаны
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 38-летнего жителя Наро-Фоминска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При обыске в частном доме задержанного обнаружили ёмкость с растительным веществом, а также грунт, удобрения для растений, электронные весы и курительные приспособления.
«Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной», — говорится в сообщении.Мужчина рассказал, что в мае текущего года он установил на втором этаже своего дома гроубокс и выращивал там коноплю, а в конце августа высушил кусты и хранил для личного употребления. Против задержанного завели дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и отпустили до суда под подписку о невыезде.