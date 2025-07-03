Юный шахматист из Балашихи завоевал серебро Кубка мира

03 июля 2025, 22:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Юный балашихинец Михаил Марков завоевал серебро на детском Кубке мира по классическим шахматам. Турнир прошёл в Батуми и стал для спортсмена дебютом на международной арене, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Марков – воспитанник шахматного клуба «Рассвет» в микрорайоне Железнодорожный. На Кубке мира в группе мальчиков до 8 лет в матче за первое место он уступил сопернику из Турции со счётом 0:2 и финишировал вторым.



В июне этого года шахматист стал чемпионом России среди школьников, оказавшись лучшим среди 526 спортсменов из 56 регионов страны в возрастной категории 2018 года рождения и моложе.

«В Балашихе активно развивается шахматное движение, в том числе в рамках школьной лиги. В июне в муниципалитете состоялся первый этап Кубка Сергея Карякина по шахматам. По его результатам 24 юных шахматиста выиграли путевки в финал международного детского турнира», – рассказал глава муниципалитета Сергей Юров.