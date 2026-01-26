Юным красногорцам в резиденции Деда Мороза продлили ощущение новогоднего праздника

26 января 2026, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В резиденции Деда Мороза в Красногорске детям раздали долгожданные подарки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Письма с заветными желаниями юные красногорцы отправляли на почту Деда Мороза перед Новым годом. Теперь в резиденции зимнего волшебника, расположенной в обновлённом Городском парке, им вручили подарки. Вместе с прибывшим из Великого Устюга чародеем эту миссию исполнила первый замглавы городского округа Наталья Тимошина.



Акция была организована по поручению главы городского округа Дмитрия Волкова. Её цель – продлить детям ощущение новогоднего волшебства.



Кто-то из ребят получил конструктор, кто-то – большую корзину сладостей и игрушек, кто-то – руль для приставки. Такая встреча проходит в резиденции впервые, но традицию исполнять желания юных жителей муниципалитета «Парки Красногорска» и администрация округа поддерживают каждый год.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В компании «Парки Красногорска» приготовили немало приятных сюрпризов для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе.

«По поручению главы городского округа Красногорск на территории парков работают три катка. Это традиционный каток в экопарке Губайловский, в парке «Ивановские Пруды». Кроме того, в этом году запускаем дополнительный каток в детском городке «Сказочный». Любителей зимних активностей приглашаем посетить наши парки и покататься катках», – сказал директор компании «Парки Красногорска» Алу Бочкаев.