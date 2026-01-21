В Красногорске пройдёт концерт «Голоса Победы» ко Дню защитника Отечества

21 января 2026, 12:50

Фото: геройбудущеговремени.рф

В Красногорске 25 февраля в Доме культуры «Подмосковье» пройдёт музыкально-патриотический концерт «Голоса Победы. Регионы». Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества и входит в одноимённый телевизионный проект.