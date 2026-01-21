В Красногорске пройдёт концерт «Голоса Победы» ко Дню защитника Отечества
В Красногорске 25 февраля в Доме культуры «Подмосковье» пройдёт музыкально-патриотический концерт «Голоса Победы. Регионы». Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества и входит в одноимённый телевизионный проект.
В концерте вместе с известными артистами выступят дети. Для участников организаторы подготовили мастер-классы от профессиональных педагогов и советы наставников. Они получат возможность выйти на большую сцену, а также шанс в дальнейшем выступить на главной концертной площадке страны.
К участию приглашают ребят от 5 до 17 лет из Московской области, которые любят и умеют петь. Конкурс ориентирован на детей из семей участников специальной военной операции, военнослужащих, жителей Донбасса, а также на детей, связанных с гуманитарной миссией.
Подать заявку можно на сайте до 31 января. Положение о конкурсе размещено по ссылке на этом ресурсе. Мероприятие поддерживает губернатор Московской области А. Ю. Воробьёв.
