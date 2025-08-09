Достижения.рф

В Ростове мужчина травмировал шею и погиб после неудачного прыжка на батуте

Фото: iStock/Mariakray

В Ростове-на-Дону посетитель батутного центра погиб при неудачном приземлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.



Трагический инцидент произошел в одном из торговых комплексов в центре города. По предварительным данным, мужчина подпрыгнул и приземлился на шею. Какие именно травмы он получил, не уточняется. Медики не смогли спасти пострадавшего.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку для установления точных причин и обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Лидия Пономарева

