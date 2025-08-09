В Ростове мужчина травмировал шею и погиб после неудачного прыжка на батуте
В Ростове-на-Дону посетитель батутного центра погиб при неудачном приземлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Трагический инцидент произошел в одном из торговых комплексов в центре города. По предварительным данным, мужчина подпрыгнул и приземлился на шею. Какие именно травмы он получил, не уточняется. Медики не смогли спасти пострадавшего.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку для установления точных причин и обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
