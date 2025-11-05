Губерниев назвал лучшими игроками первой половины сезона РПЛ Кордоба и Батракова
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в первой половине сезона. По его мнению, ими стали Джон Кордоба, Алексей Батраков и Матвей Кисляк.
Как отметил Губерниев в беседе с Metaratings.ru, Кордоба продолжает демонстрировать высокий уровень игры, несмотря на эпизоды с удалениями. Батраков, по словам комментатора, показывает выдающуюся результативность, но ему важно сохранять стабильность в матчах против сильных соперников. Кисляк же, по оценке Губерниева, является ключевым и «фундаментальным» игроком для нынешнего ЦСКА.
В нынешнем сезоне Батраков забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах РПЛ. На счету Кисляка — восемь голевых действий (4+4) за то же количество игр. Кордоба отличился шестью мячами и двумя ассистами в 13 встречах чемпионата.
