Защитник «Зенита» Эракович отреагировал на идею ужесточения лимита в РПЛ

13 августа 2025, 14:50

Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал планы по ужесточению лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) со следующего сезона.





Он заявил, что это вопрос клубов, и он не имеет к этому отношения.





«У меня всё нормально», — отметил Эракович в беседе с Metaratings.ru.