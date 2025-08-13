Защитник «Зенита» Эракович отреагировал на идею ужесточения лимита в РПЛ
Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал планы по ужесточению лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) со следующего сезона.
Он заявил, что это вопрос клубов, и он не имеет к этому отношения.
«У меня всё нормально», — отметил Эракович в беседе с Metaratings.ru.
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв ранее сообщил, что изменения будут внедряться поэтапно, начиная со следующего сезона.
В настоящее время лимит на иностранных игроков в заявке команды составляет максимум 13 человек, из которых восемь могут одновременно находиться на поле. В новой версии лимита будет разрешено иметь в заявке десять иностранных игроков, из которых пять смогут одновременно играть.
