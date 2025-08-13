Защитник «Акрона» Эсковаль высказался о победе над ЦСКА

13 августа 2025, 13:54

Эсковаль: победа над ЦСКА показала наш характер

Фото: istockphoto/master1305

Защитник «Акрона» Родриго Эсковаль в разговоре с Metaratings.ru рассказал о своих ощущениях после победы тольяттинцев над ЦСКА в матче FONBET Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).