Защитник «Акрона» Эсковаль высказался о победе над ЦСКА
Защитник «Акрона» Родриго Эсковаль в разговоре с Metaratings.ru рассказал о своих ощущениях после победы тольяттинцев над ЦСКА в матче FONBET Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).
По его словам, игра выдалась тяжёлой — соперник высокого уровня создавал опасные моменты и порой вскрывал их оборону. Тем не менее ничья в основное время и выигрыш по пенальти показали характер команды.
Эсковаль отметил, что на поле вышли игроки, которые в чемпионате получают меньше игрового времени, в числе которых были молодые футболисты и дебютанты, а итоговый результат свидетельствует о сплочённости и готовности сражаться.
Матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Акрон» — ЦСКА состоялся 12 августа в Самаре и завершился победой хозяев в серии пенальти.
