Ловчев: Текучка кадров убивает российский футбол
Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал ситуацию в российском футболе. Он считает, что постоянная смена игроков и тренеров мешает развитию команд.
В интервью Metaratings.ru мужчина заявил, что руководство должно доверять специалистам, а не ждать мгновенных результатов. По его словам, великий Бесков утверждал, что на создание команды нужно не менее полугода. В нынешних реалиях тренеров увольняют после 3-4 матчей. Это создает ощущение, что клубам необходим волшебник, способный мгновенно изменить ситуацию. Ловчев также отметил, что если тренер увидел потенциал в игроке, ему стоит давать шанс развиваться.
На текущий момент «Краснодар» занимает первое место в Российской Премьер-Лиге с 40 очками, опережая «Зенит» на одно очко. «Локомотив» находится на третьем месте с 37 очками, а ЦСКА замыкает четверку лидеров с 36 очками.
Читайте также: