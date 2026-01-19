Бистрович: у ЦСКА есть шансы на трофей в этом сезоне
Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович поделился мнением о шансах ЦСКА на трофей в текущем сезоне. Он отметил, что три-четыре клуба могут претендовать на чемпионство в России.
Мужчина в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что ЦСКА – великий клуб, их цель заключается в борьбе за чемпионство и Кубок. В этом сезоне конкуренция будет высокой, и разница между командами может составить всего два-три очка, что даёт ЦСКА все шансы на успех.
После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место с 36 очками. В следующем матче «армейцы» встретятся с «Ахматом» на домашнем стадионе соперника, игра начнётся 1 марта в 19:00 по московскому времени.
