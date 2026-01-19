Бистрович: у ЦСКА есть шансы на трофей в этом сезоне

19 января 2026, 11:53

Фото: iStock/Rost-9D

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович поделился мнением о шансах ЦСКА на трофей в текущем сезоне. Он отметил, что три-четыре клуба могут претендовать на чемпионство в России.