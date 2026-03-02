Футболист Шнапцев рассказал об изменениях в «Локомотиве» после ухода Баринова
Футболист «Пари НН» Максим Шнапцев заявил, что «Локомотив» изменился после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. Об этом он сказал после поражения нижегородцев в матче 19-го тура РПЛ со счётом 1:2.
По словам Шнапцева, команда из Москвы без Баринова стала другой. Он отметил, что «Локомотиву» не хватает ярко выраженного лидера, который мог бы эмоционально встряхнуть партнёров по ходу игры.
«Явного лидера, который бы так кричал, как Баринов, я не увидел», — подчеркнул игрок в беседе с Metaratings.ru.Баринов перешёл в ЦСКА 13 января. За «Локомотив» он провёл 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач.
После 19 туров «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре команда сыграет против «Сочи» 7 марта, начало встречи — в 19:00 по московскому времени.