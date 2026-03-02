Футболист Шнапцев рассказал об изменениях в «Локомотиве» после ухода Баринова

02 марта 2026, 14:37

Фото: iStock/Dziurek

Футболист «Пари НН» Максим Шнапцев заявил, что «Локомотив» изменился после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. Об этом он сказал после поражения нижегородцев в матче 19-го тура РПЛ со счётом 1:2.





По словам Шнапцева, команда из Москвы без Баринова стала другой. Он отметил, что «Локомотиву» не хватает ярко выраженного лидера, который мог бы эмоционально встряхнуть партнёров по ходу игры.





«Явного лидера, который бы так кричал, как Баринов, я не увидел», — подчеркнул игрок в беседе с Metaratings.ru.