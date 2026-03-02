На матч FONBETКубка России «Динамо» и «Спартака» ожидается 18 тысяч болельщиков

02 марта 2026, 14:02

Фото: iStock/muhammad kashif

В пресс-службе московского «Динамо» сообщили, что на матч FONBET Кубка России против «Спартака» уже реализовано около 18 тысяч билетов. Встреча пройдет на «ВТБ Арене имени Льва Яшина» 5 марта и начнется в 20:45 мск.