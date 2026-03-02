На матч FONBETКубка России «Динамо» и «Спартака» ожидается 18 тысяч болельщиков
В пресс-службе московского «Динамо» сообщили, что на матч FONBET Кубка России против «Спартака» уже реализовано около 18 тысяч билетов. Встреча пройдет на «ВТБ Арене имени Льва Яшина» 5 марта и начнется в 20:45 мск.
Как передает Metaratings.ru, игра станет первым матчем 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Вместимость стадиона составляет 25 716 зрителей, таким образом, на утро понедельника продана значительная часть билетов.
В клубе также отметили изменения в рассадке болельщиков. Сектор для фанатов команд-гостей теперь будет располагаться на третьем ярусе трибуны С. Трибуна В закреплена за хозяевами и ориентирована преимущественно на семейную аудиторию.
