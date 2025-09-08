Юниорки из Подмосковья взяли две медали первенства России по вольной борьбе

08 сентября 2025, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Одной из победительниц стала Екатерина Карпушкина из округа Чехов.





«Екатерина Карпушкина завоевала золотую медаль в весовой категории 53 килограмма. Серебро в этой категории выиграла спортсменка из Москвы, а бронзовые награды досталась представительницам Краснодарского края и Дагестана», — говорится в сообщении.