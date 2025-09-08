Достижения.рф

Юниорки из Подмосковья взяли две медали первенства России по вольной борьбе

Две золотые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Одной из победительниц стала Екатерина Карпушкина из округа Чехов.

«Екатерина Карпушкина завоевала золотую медаль в весовой категории 53 килограмма. Серебро в этой категории выиграла спортсменка из Москвы, а бронзовые награды досталась представительницам Краснодарского края и Дагестана», — говорится в сообщении.
Золотую медаль получила также Алина Шевченко из Егорьевска, выступавшая в весовой категории 68 килограммов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась петербургская атлетка, а третье место разделили спортсменки из Республики Коми и Рязанской области.
