Юного поджигателя трансформаторной будки в Подмосковье обвинили в терроризме

02 июля 2026, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба СК РФ

17-летнему школьнику, который поджёг трансформаторную подстанцию на перегоне между станциями Челюскинская и Тарасовская, предъявили обвинение в совершении террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба СК.





По данным следствия, подросток совершил поджог по указке куратора, с которым общался через мессенджер.





«Сейчас ведётся установление обстоятельств произошедшего, а также розыск лиц, склонивших подростка к противоправному поведению», — говорится в сообщении.