Юного поджигателя трансформаторной будки в Подмосковье обвинили в терроризме
17-летнему школьнику, который поджёг трансформаторную подстанцию на перегоне между станциями Челюскинская и Тарасовская, предъявили обвинение в совершении террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба СК.
По данным следствия, подросток совершил поджог по указке куратора, с которым общался через мессенджер.
«Сейчас ведётся установление обстоятельств произошедшего, а также розыск лиц, склонивших подростка к противоправному поведению», — говорится в сообщении.До суда школьника оставили под стражей.
Ранее о злоумышленниках, которые склоняют граждан России к нанесению ущерба объектам электроснабжения, жителей Московской области предупредили специалисты регионального Минэнерго. Они напомнили, что попытки помешать работе энергетической инфраструктуры смертельно опасны и уголовно наказуемы, и призвали немедленно заявлять о поступлении таких предложений в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.