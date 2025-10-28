Ветераны СВО из Раменского заняли третье место в турнире по стрельбе
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа завоевали третье место в турнире по стрельбе из пневматического оружия памяти офицера спецназа Виктора Прокофьева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования прошли на базе Центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. В них участвовали ветераны СВО, получившие спинальные травмы и повреждения конечностей. Раменский округ представили Александр Кулик, Сергей Белка, Александр Девонин и Вадим Юровский.
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и командный дух. По итогам турнира третье место заняли Александр Девонин и Вадим Юровский. Победителям вручили медали и памятные сувениры.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Братишка».
Президент Ассоциации «Братство краповых беретов "Витязь"», Герой России Сергей Лысюк отметил важность единства и сплоченности среди ветеранов. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик подчеркнул, что участие в подобных турнирах помогает бойцам в реабилитации и возвращении к активной жизни.
Глава округа Эдуард Малышев поздравил участников, отметив их силу духа и пример служения обществу.
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и командный дух. По итогам турнира третье место заняли Александр Девонин и Вадим Юровский. Победителям вручили медали и памятные сувениры.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Братишка».
Президент Ассоциации «Братство краповых беретов "Витязь"», Герой России Сергей Лысюк отметил важность единства и сплоченности среди ветеранов. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик подчеркнул, что участие в подобных турнирах помогает бойцам в реабилитации и возвращении к активной жизни.
Глава округа Эдуард Малышев поздравил участников, отметив их силу духа и пример служения обществу.