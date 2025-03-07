Юношу из Подмосковья задержали за помощь телефонным мошенника

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Восемнадцатилетнего жителя Балашихи, ставшего курьером телефонных мошенников, задержала полиция, по данным следствия, он забрал деньги у пенсионерки из Красногорска, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«67-летней жительнице Красногорска позвонил неизвестный, представился сотрудником телекоммуникационной компании и попросил назвать паспортные данные — якобы для продления договора. Женщина сделала это, а на следующий день ей поступили звонки от лжесотрудников Центробанка и полиции. Женщине внушили, что мошенники, воспользовавшись её паспортными данными, пытаются перевести деньги Украине, а также если у неё есть сбережения дома, их следует «задекларировать». Поэтом нужно собрать все деньги и передать их «сотруднику», который подъедет к её дому», — говорится в сообщении.В результате женщина передала курьеру злоумышленников около 500 тысяч рублей.
Полиции удалось задержать этот курьера. Он рассказал, что передал полученные деньги сообщнику в одном из московских торговых центров, а себе оставил «за работу» 15 тысяч рублей.
Сейчас полицейские разыскивают остальных участников преступной схемы.
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