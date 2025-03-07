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«Вернулся спустя два десятилетия»: пропавший без вести Дима Егоров вдруг сам объявился в паспортном столе Питера

Пропавший 18 лет назад Дима Егоров пришел в паспортный стол Питера взрослым мужчиной
Дмитрий Егоров (Фото: постер пропавшего человека в ВК-группе СПб РОО «ПИТЕР-ПОИСК», 2013 год)

Дмитрий Егоров (Фото: постер пропавшего человека в ВК-группе СПб РОО «ПИТЕР-ПОИСК», 2013 год)

В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который 18 лет числился пропавшим без вести. Дмитрий Егоров, исчезнувший в 14-летнем возрасте в 2007 году, неожиданно объявился в паспортном столе Василеостровского района для замены документов.
По данным 78.ru, сотрудники учреждения обнаружили, что посетитель находится в федеральном розыске, после чего вызвали правоохранителей.

Известно, что в прошлом Егоров ушёл из дома на прогулку и не вернулся. Его поиски, включая публикации в соцсетях в 2013 и 2015 годах, оставались безрезультатными. За прошедшее время он не контактировал с семьёй, а обстоятельства его жизни за почти два десятилетия «пропажи» пока неизвестны.

Детали исчезновения Дмитрия и то, чем он занимался все это время, на данный момент выясняются.

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Надзирательницу приговорили к тюрьме за оральный секс с заключенным
DailyMail: В Великобритании тюремщицу посадили за секс и звонки с заключенным
07 марта 2025, 03:42

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Британскую тюремную надзирательницу приговорили к 21 месяцу заключения за интимную связь с осуждённым грабителем. По данным Daily Mail, 26-летняя Кэти Эванс вступала в запретные отношения с Дэниелом Браунли с марта по ноябрь 2020 года, включая оральный секс.
За этот период она провела с заключенным около 140 телефонных разговоров, в ходе которых просила называть себя «королевой».

«Вы общались на постоянной основе, некоторые звонки длились очень долго. Между вами и преступником наблюдалась интимная, в которой Вы наслаждались доминантной ролью», — обвиняли тюремщицу в суде.
Расследование началось после того, как Эванс похвасталась «запретной» связью перед бывшим коллегой, а также призналась в передаче секретной информации о тюрьме и управлении деньгами заключённого, включая 113 тысячу рублей Браунли от продажи наркотиков. ​

Судья отметил, что женщина, имеющая малолетнюю дочь, стала жертвой манипуляций опытного грабителя из-за своей незрелости. Это, вкупе с материнством, повлияло на сокращение срока для девушки с двух лет до 21 месяца.

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«Привет врагу от Пианиста»: Дверь квартиры рэпера Noize MC* подожгли после выступления с символикой «Азова»**
Банда Пианиста подожгла дверь квартиры рэпера Noize MC* в Москве за предательство РФ
07 марта 2025, 03:22

Фото: iStock/triocean

В Москве произошёл инцидент с участием группировки, связанной с фигурой по кличке Пианист: пироманы подожгли дверь квартиры, предположительно принадлежащей рэперу Noize MC (Ивану Алексееву)*. Об этом пишет, выкладывая кадры с места происшествия, Telegram-канал РЕН ТВ.
На стене рядом с повреждённой дверью злоумышленники оставили надпись «Привет врагу и предателю Ване Noize MC* от Пианиста». Причиной для таких оскорблений стало концертное выступление музыканта Испании, куда он явился в футболке с символикой организации «Азов»**. Noize MC* положительно отреагировал на флаги с террористической организацией, которые показала часть его слушателей.

По данным РЕН ТВ, акция с поджогом в ночь с 6 на 7 марта стала ответом на публичную поддержку Noize MC* украинских формирований.

Однако соседи с места поджога заявили, что квартира принадлежит не самому рэперу, а его девушке. Позже к двери и стене с оскорблениями прибыл мужчина, не похожий на рэпера, и отправился в отделение полиции с жалобой.

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*признан иноагентом в РФ
**запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией
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#происшествия
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В Сирии доложили об убийстве силовиками экс-главы службы воздушной разведки
SANA: сирийские силовики убили бывшего главу службы воздушной разведки Хувейджа
07 марта 2025, 02:12

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Сирийские военные убили бывшего руководителя службы воздушной разведки Ибрагима Хувейджа в ходе операции в городе Джебла провинции Латакия. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей безопасности.
По данным источника в силовых структурах, его устранили за причастность к сотням убийств в эпоху правления Хафеза Асада. Обвинения в адрес экс-главы разведки связаны с репрессиями, осуществлявшимися в годы его руководства ведомством.

«После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала — преступника Ибрагима Хувейджа, (...) обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада, в том числе он курировал убийство Камаля Джумблата», — отметило агентство.
В конце декабря 2024 года «Радио 1» писало о том, что выяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим после госпитализации, отправив короткое аудиообращение на испанском языке.

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В сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области
#военные
#операции
#сирия
#смерть
#новости
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В сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области
06 марта 2025, 23:45

Фото: iStock/avstraliavasin

В сети появились кадры смертельного ДТП в Белгородской области, где поздно вечером 6 марта столкнулись автобус с военнослужащими и микроавтобус. Клип аварии опубликован в Telegram-канале SHOT.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию, что привело к столкновению в Новооскольском районе. В результате аварии погибли шесть человек, ещё четверо получили серьёзные травмы. На месте работают экстренные службы.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подтвердил свой выезд на место происшествия вместе с руководством МЧС.

«У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда, большая авария. Минимум 5 погибших, много пострадавших», — сказал в своем Telegram-канале Гладков.
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У побережья Пуэрто-Рико задержали лодку с россиянами
Погранслужба США задержала двоих россиян-мигрантов у берегов Пуэрто-Рико
06 марта 2025, 23:30

Фото: iStock/Kesu01

Двое граждан России и трое жителей Доминиканской Республики были задержаны у Пуэрто-Рико при попытке нелегального проникновения в страну. Мигранты пытались добраться до западного побережья Пуэрто-Рико на пятиметровой лодке с двумя моторами, сообщила Пограничная служба США в официальном заявлении.
Операцию по задержанию провели совместно Пограничная служба США, береговая охрана и морская полиция Пуэрто-Рико (FURA).

«На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», — заявили в ведомстве.
Биометрическая проверка выявила, что один из доминиканцев ранее депортировался из США как осуждённый преступник. Все задержанные помещены под стражу и ждут суда, россиян передали министерству внутренней безопасности США для дальнейшего расследования.

Это седьмой случай перехвата нелегальных мигрантов у побережья Пуэрто-Рико за последний год.

Ранее сообщалось, что стало известно, в каком российском ресурсе остро нуждаются США.

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