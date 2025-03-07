«Вернулся спустя два десятилетия»: пропавший без вести Дима Егоров вдруг сам объявился в паспортном столе Питера

Дмитрий Егоров (Фото: постер пропавшего человека в ВК-группе СПб РОО «ПИТЕР-ПОИСК», 2013 год)
В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который 18 лет числился пропавшим без вести. Дмитрий Егоров, исчезнувший в 14-летнем возрасте в 2007 году, неожиданно объявился в паспортном столе Василеостровского района для замены документов.
По данным 78.ru, сотрудники учреждения обнаружили, что посетитель находится в федеральном розыске, после чего вызвали правоохранителей.
Известно, что в прошлом Егоров ушёл из дома на прогулку и не вернулся. Его поиски, включая публикации в соцсетях в 2013 и 2015 годах, оставались безрезультатными. За прошедшее время он не контактировал с семьёй, а обстоятельства его жизни за почти два десятилетия «пропажи» пока неизвестны.
Детали исчезновения Дмитрия и то, чем он занимался все это время, на данный момент выясняются.
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Известно, что в прошлом Егоров ушёл из дома на прогулку и не вернулся. Его поиски, включая публикации в соцсетях в 2013 и 2015 годах, оставались безрезультатными. За прошедшее время он не контактировал с семьёй, а обстоятельства его жизни за почти два десятилетия «пропажи» пока неизвестны.
Детали исчезновения Дмитрия и то, чем он занимался все это время, на данный момент выясняются.
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Мария Моисеева