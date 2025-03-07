Восьмой тестовый полет Starship обернулся для SpaceX потерей космического корабля

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Космический корабль Starship компании SpaceX был «утерян» во время тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Об этом сообщил представитель SpaceX в ходе трансляции.
Ракета-носитель стартовала в 02:34 по московскому времени, успешно выполнив разделение ступеней и возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку. Однако позже связь с кораблём прервалась, а телеметрия перестала поступать.
В SpaceX назвали инцидент «быстрой внеплановой разборкой», пообещав проанализировать данные для улучшения надёжности системы.
Reuters сообщил о закрытии четырех аэропортов США из-за опасности после предположительного взрыва корабля в воздухе.
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В SpaceX назвали инцидент «быстрой внеплановой разборкой», пообещав проанализировать данные для улучшения надёжности системы.
«К сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля», — сообщил представитель SpaceX.Несмотря на частичный успех миссии, в соцсетях появились видео с предполагаемыми обломками корабля.
Reuters сообщил о закрытии четырех аэропортов США из-за опасности после предположительного взрыва корабля в воздухе.
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Мария Моисеева