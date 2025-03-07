Восьмой тестовый полет Starship обернулся для SpaceX потерей космического корабля

В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который 18 лет числился пропавшим без вести. Дмитрий Егоров, исчезнувший в 14-летнем возрасте в 2007 году, неожиданно объявился в паспортном столе Василеостровского района для замены документов.