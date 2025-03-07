Склад с деревянными паллетами загорелся в Подмосковье, обвалилась кровля

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В подмосковном микрорайоне Сходня произошёл крупный пожар на складе с деревянными паллетами площадью 1,6 тыс. квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огнеборцы делают все возможное, чтобы потушить пламя.
Часть кровли здания, охваченная огнём, обрушилась на 800 квадратных метров.
На месте происшествия задействованы 49 сотрудников МЧС России и 15 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 марта в Москве произошёл инцидент с участием группировки, связанной с фигурой по кличке Пианист: пироманы подожгли дверь квартиры, предположительно принадлежащей рэперу Noize MC (Ивану Алексееву)*.
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*признан иноагентом в РФ
На месте происшествия задействованы 49 сотрудников МЧС России и 15 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 марта в Москве произошёл инцидент с участием группировки, связанной с фигурой по кличке Пианист: пироманы подожгли дверь квартиры, предположительно принадлежащей рэперу Noize MC (Ивану Алексееву)*.
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*признан иноагентом в РФ
Мария Моисеева