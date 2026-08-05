За два летних месяца на подмосковных водоёмах погибли 55 человек

05 августа 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

В Подмосковье подвели промежуточные итоги летней навигационно-купальной кампании. Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области проанализировала данные за июнь и июль, сообщили в пресс-службе ведомства.





За этот период на водных объектах зарегистрировали 79 происшествий, в результате которых погибли 55 человек, в том числе семь несовершеннолетних.

«Показатели свидетельствуют о сохранении напряжённой обстановки, обусловленной в основном несоблюдением правил безопасного поведения на воде. В первом месяце лета произошло 48 инцидентов, жертвами которых стали 29 человек, двое из них – дети. Во втором отмечено 31 происшествие, которое унесло 26 жизней, в том числе пяти детей», – рассказали в министерстве.