За два летних месяца на подмосковных водоёмах погибли 55 человек
В Подмосковье подвели промежуточные итоги летней навигационно-купальной кампании. Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области проанализировала данные за июнь и июль, сообщили в пресс-службе ведомства.
За этот период на водных объектах зарегистрировали 79 происшествий, в результате которых погибли 55 человек, в том числе семь несовершеннолетних.
«Показатели свидетельствуют о сохранении напряжённой обстановки, обусловленной в основном несоблюдением правил безопасного поведения на воде. В первом месяце лета произошло 48 инцидентов, жертвами которых стали 29 человек, двое из них – дети. Во втором отмечено 31 происшествие, которое унесло 26 жизней, в том числе пяти детей», – рассказали в министерстве.Большинство случаев зафиксировали в зонах, обозначенных знаком «Купание запрещено», а также на стихийных, не прошедших освидетельствование пляжах.
На официальных объектах надзора – пляжах, где провели обследование акватории и рельефа дна, выставили буйки и круглосуточно дежурят спасатели, за два месяца не было ни одного происшествия с гибелью людей. Это подтверждает необходимость использовать только разрешённые пляжи.
Спасатели попросили жителей купаться на официально открытых пляжных территориях; непрерывно следить за находящимися у воды детьми, не отвлекаясь при этом на посторонние дела. Также следует воздержаться от заплывов за ограждающие буйки, прыжков в воду с обрывов, причалов и других не предназначенных для этого сооружений.