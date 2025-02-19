За два месяца Мострансавто отправило на переработку более пяти тысяч старых шин

В течение декабря и января Мострансавто отправило на переработку более 5 тысяч изношенных шин общим весом свыше 170 тонн. Согласно информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, около 2,2 тысячи шин были утилизированы в первый месяц года. Наибольшее количество списанных шин пришлось на автобусы большого класса.

Следует отметить, что срок разложения автомобильных шин составляет более 100 лет, что может негативно сказаться на окружающей среде. Благодаря переработке шин, материал получает вторую жизнь, а также обеспечивается экологическая безопасность.



После переработки шины используются для создания современных напольных покрытий для детских площадок и кровельных материалов.



Аналогичным образом предприятие обращается и с отработанными маслами — моторными и трансмиссионными.