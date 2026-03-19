За нарушения в лесах Подмосковья с начала года выписали штрафы на 8,9 млн рублей

19 марта 2026, 14:26

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Штрафы на общую сумму 8,89 млн рублей выписали в Московской области с начала текущего года за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Для профилактики нарушений проводятся регулярные рейды. Особенно напряжённой эта работа становится со сходом снежного покрова.





«Сумма штрафа зависит от статуса нарушителя. Для физических лиц объём взыскания составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.