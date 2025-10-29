Сотрудники отеля Komodo Flores опровергли убийство блогера Позднякова
Сотрудники индонезийского отеля Komodo Flores опровергли сообщения об убийстве блогера Владислава Позднякова. В разговоре с Telegram-каналом Baza они сообщили, что ни на территории гостиницы, ни поблизости никаких происшествий не происходило.
Персонал проверил систему бронирования и не нашёл записей о госте с таким именем. Работники также отметили, что ранее не слышали о человеке по имени Владислав Поздняков.
Посольство России в Индонезии подтвердило, что не располагает информацией о гибели блогера. Между тем подписчики Позднякова сомневаются в достоверности новостей о его смерти, предполагая, что это может быть часть пиар-акции для привлечения внимания к его каналу.
