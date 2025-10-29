Сотрудники отеля Komodo Flores опровергли убийство блогера Позднякова

29 октября 2025, 14:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Сотрудники индонезийского отеля Komodo Flores опровергли сообщения об убийстве блогера Владислава Позднякова. В разговоре с Telegram-каналом Baza они сообщили, что ни на территории гостиницы, ни поблизости никаких происшествий не происходило.