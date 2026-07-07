За неправильную парковку во дворах Подмосковья за месяц выписали 2500 штрафов

07 июля 2026, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Две с половиной тысячи штрафов выписали автомобилистам за нарушения правил парковки на дворовой территории в Московской области в июне текущего года. Общая сумма взысканий превысила десять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявлять нарушения помогли активные местные жители, которые используют приложение «Народный инспектор».





«Чаще всего водители парковались на газонах. За это выписали 2 186 штрафов. Кроме того, 287 штрафов выписали автовладельцам, чьи машины мешали работе мусоровозов, и пять штрафов выписали за парковку на спортивной или детской площадке», — говорится в сообщении.