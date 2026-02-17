За победу на турнире «Селятниский рубеж» в Наро-Фоминске сразились 12 команд

17 февраля 2026, 18:06

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Десятый турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж» состоялся в Наро-Фоминском городском округе 14 февраля. В нём приняли участие 12 команд кадетов, школьников и воспитанников военно-патриотических клубов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Соревнования посвятили памяти полковника Сергея Джобадзе и всех воинов, сражавшихся в локальных конфликтах.





«Этот турнир воспитывает не только силу и ловкость, но и патриотический дух нашей молодёжи», — отметил начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев.