За победу на турнире «Селятниский рубеж» в Наро-Фоминске сразились 12 команд
Десятый турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж» состоялся в Наро-Фоминском городском округе 14 февраля. В нём приняли участие 12 команд кадетов, школьников и воспитанников военно-патриотических клубов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования посвятили памяти полковника Сергея Джобадзе и всех воинов, сражавшихся в локальных конфликтах.
«Этот турнир воспитывает не только силу и ловкость, но и патриотический дух нашей молодёжи», — отметил начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев.Участники соревновались в скоростной сборке автомата Калашникова, стрельбе по мишеням и в различных силовых дисциплинах. В результате победу одержала команда «Рубеж». Им вручили переходящий кубок и особый приз от главы округа Романа Шамнэ — манекен-тренажёр для обучения оказанию первой помощи.