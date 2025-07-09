Загруженность дорог Подмосковья утром 9 июля составила четыре балла

09 июля 2025, 10:22

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 июля. Основные заторы отмечаются на шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.