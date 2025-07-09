Загруженность дорог Подмосковья утром 9 июля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 июля. Основные заторы отмечаются на шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более миллиона машин. Это на 0,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце. В областном Минтрансе водителей призвали быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.