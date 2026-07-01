За пять лет в Москве и области оформили 2 млн электронных родовых сертификатов

01 июля 2026, 18:03

Фото: Istock/AnnaStills

За пять лет столичные врачи оформили более двух млн электронных родовых сертификатов. Документ позволяет будущей маме выбрать клинику для наблюдения при беременности, родах и в первый год жизни ребёнка.





В этом году Отделение СФР перечислило по сертификатам 670 млн рублей — помощь получили 200 тыс. женщин. Сертификат состоит из талонов, которые заполняют при обращении в медучреждение.



Женщина получает бесплатные консультации, психологическую и юридическую поддержку, сопровождение родов и наблюдение за малышом до года. При платной помощи сертификат не оформляют.



При многоплодной беременности выдают один сертификат — на женщину, а не на каждого ребёнка. Обналичить талоны нельзя: Отделение СФР направляет деньги на счета организаций, оказавших помощь по ОМС.

«С 2021 года родовый сертификат формируется исключительно в электронном виде. Это избавляет от необходимости носить с собой бумажные талоны. Все данные о состоянии женщины и новорожденного хранятся в единой информационной системе и поступают в Отделение в рамках межведомственного электронного взаимодействия», — сообщил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.