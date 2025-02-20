За сутки в Подмосковье очистили от снега более 8 тысяч дворов и общественных пространств

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Ночью с 18 на 19 февраля снегопад охватил половину территории региона, создав слой снега толщиной 3 сантиметра, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В Министерстве по благоустройству и государственному жилищному надзору Московской области заявили о том, что в течение дня снег выпадет в городских округах Красногорск, Лобня, Одинцово, Подольск, Ленинский и Долгопрудный.
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