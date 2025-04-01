Ларин высказался о важности международных турниров для молодых футболистов

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Возврат на международные соревнования важен для молодых футболистов, считает экс-гендиректор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин в беседе с Metaratings.ru.
«Я бы очень хотел чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в международные соревнования. Потому что для поколения футболистов, особенно молодых футболистов, это неимоверно важно. Боюсь загадывать, когда это произойдет. Но могу сказать одно, что я очень этого хочу», — сказал собеседник.Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах после событий 2022 года. Сегодня футболисты участвуют в товарищеских матчах и добиваются отличных результатов, однако представители спортивного мира жаждут возвращения РФ на международную арену.
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