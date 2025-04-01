Биатлонист Логинов заявил, что все спортсмены хотят участия России в мировых турнирах

Алексей Филиппов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Российский биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022) Александр Логинов считает, что спортсмены других стран желают участия России в международных соревнованиях.
«Думаю, все спортсмены на чемпионате мира хотят большей конкуренции и возвращения России. Вряд ли они едут на турниры и говорят: «Как классно, что сильных здесь нет». Что касается Олимпийских игр, то пока никаких мыслей у меня нет», — сказал Логинов Metaratings.ru.Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях после вынесения решения Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2022 года. Решение было принято на фоне украинского конфликта.
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