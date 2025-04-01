Биатлонист Логинов заявил, что все спортсмены хотят участия России в мировых турнирах

Бомбардир тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба «еще не проставился» за свой голевой рекорд в 31 мяч за национальную сборную. Об этом в беседе с Metaratings.ru рассказал защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев.