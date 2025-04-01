Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ

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«Краснодар» и «Спартак» — основные конкуренты петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заявил порталу Metaratings.ru бразильский бомбардир питерского клуба Педро. Он подчеркнул, что за чемпионство борются многие, и «Зенит» смотрит за другими клубами.
«Мы делаем нашу работу и не смотрим за другими командами. Мы стараемся работать как можно лучше. Основной конкурент в борьбе за чемпионство? Есть много команд, которые тоже борются за титул — «Краснодар», «Спартак» и другие. Но основными я бы назвал эти два клуба», — прокомментировал футболист.
«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице с 46 очками, за ним идет «Спартак» с 44 баллами, а лидирует «Краснодар», имея 49 очков.
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