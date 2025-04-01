Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ

«Краснодар» и «Спартак» — основные конкуренты петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заявил порталу Metaratings.ru бразильский бомбардир питерского клуба Педро. Он подчеркнул, что за чемпионство борются многие, и «Зенит» смотрит за другими клубами.