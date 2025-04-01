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Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ

Педро: «Краснодар» и «Спартак» являются основными конкурентами «Зенита» в РПЛ
Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

«Краснодар» и «Спартак» — основные конкуренты петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заявил порталу Metaratings.ru бразильский бомбардир питерского клуба Педро. Он подчеркнул, что за чемпионство борются многие, и «Зенит» смотрит за другими клубами.
«Мы делаем нашу работу и не смотрим за другими командами. Мы стараемся работать как можно лучше. Основной конкурент в борьбе за чемпионство? Есть много команд, которые тоже борются за титул — «Краснодар», «Спартак» и другие. Но основными я бы назвал эти два клуба», — прокомментировал футболист.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице с 46 очками, за ним идет «Спартак» с 44 баллами, а лидирует «Краснодар», имея 49 очков.

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Ларин высказался о важности международных турниров для молодых футболистов
Ларин: возвращение на международные турниры важно для молодых футболистов
01 апреля 2025, 13:33

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Возврат на международные соревнования важен для молодых футболистов, считает экс-гендиректор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин в беседе с Metaratings.ru.
«Я бы очень хотел чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в международные соревнования. Потому что для поколения футболистов, особенно молодых футболистов, это неимоверно важно. Боюсь загадывать, когда это произойдет. Но могу сказать одно, что я очень этого хочу», — сказал собеседник.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах после событий 2022 года. Сегодня футболисты участвуют в товарищеских матчах и добиваются отличных результатов, однако представители спортивного мира жаждут возвращения РФ на международную арену.

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Биатлонист Логинов заявил, что все спортсмены хотят участия России в мировых турнирах
01 апреля 2025, 11:46

Алексей Филиппов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Российский биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022) Александр Логинов считает, что спортсмены других стран желают участия России в международных соревнованиях.
«Думаю, все спортсмены на чемпионате мира хотят большей конкуренции и возвращения России. Вряд ли они едут на турниры и говорят: «Как классно, что сильных здесь нет». Что касается Олимпийских игр, то пока никаких мыслей у меня нет», — сказал Логинов Metaratings.ru.
Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях после вынесения решения Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2022 года. Решение было принято на фоне украинского конфликта.

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Александр Емельяненко оказался в инвалидном кресле
01 апреля 2025, 10:30

Александр Емельяненко (Фото: кадр видео Instagram* @alexemelyanenko)

Месяц назад Александр Емельяненко признался, что вынужден взять паузу в карьере почти на год ради восстановления здоровья. Недавно спортсмену провели операцию.
Теперь он передвигается в инвалидном кресле и проходит восстановление.

«У меня разошлись межпозвоночные диски, там образовалась грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги. Я говорил с доктором, он сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев. Нельзя будет выступать и тренироваться. Так что бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется, ну или переносится», — рассказывал в своем блоге боец.

Емельяненко отметил, что будет проходить лечение и восстанавливать здоровье. Александр выразил благодарность всем, кто помогает ему в этой ситуации.

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Тренер СКА Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина
Тренер СКА Роман Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина против «Динамо»
31 марта 2025, 23:28

Роман Ротенберг (Фото: Instagram* @rotenberg81)

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг начал «крыть» матом судью во время матча Кубка Гагарина против московского «Динамо». Нецензурные выражения тренера попали в прямой эфир платформы «Кинопоиск», транслировавшей игру.
Ротенберг возглавляет команду с января 2022 года и одновременно занимает пост заместителя председателя совета директоров клуба.

Ругательства начались в конце третьего периода, когда Ротенберг, эмоционально обсуждая спорный игровой эпизод, направился к судейской бригаде. Там он и обматерил арбитра Юрия Оскирко.

При этом СКА одержал победу в матче со счетом 5:3, сократив отставание в серии до 1-2.

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Слепцова назвала готовых выступить на международных стартах биатлонистов
Слепцова: к международным стартам готовы Резцова, Сливко и Казакевич
31 марта 2025, 21:49

Фото: istockphoto/vlado85rs

Олимпийская биатлонистка-чемпионка Светлана Слепцова назвала порталу Metaratings.ru фамилии спортсменов, способных составить конкуренцию на международных соревнованиях.
«Я думаю, что если допуск сейчас произойдёт, то из девчонок конкуренцию составят на международной арене Халили, Резцова, Сливко, Казакевич и можно ещё назвать Метеля… (…) У мужиков побольше будет: Логинов, Латыпов, Бажин, Халили, Бабиков…» — прокомментировала собеседница.
Слепцова добавила, что после трехлетнего перерыва выступать будет непросто, ведь спортсмены, по ее словам, теряют мотивацию. По мнению собеседницы, «первый год точно будет тяжёлым».

Российских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах после начала спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года.

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