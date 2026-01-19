Задержанный по делу об убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину

19 января 2026, 18:50

Видео: пресс-служба ГСУ СКР по МО

Подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали на допросе дал следователю признательные показания. Он раскрыл обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.





Молодой человек рассказал, что поругался с погибшим в автобусе, так как он и его друзья шумели и мешали пассажирам. По словам подозреваемого, во время ссоры он был в шоковом состоянии и не осознавал своих действий. После этого все вышли на остановке Фрязево. Задержанный достал взятый из дома нож и трижды ударил 18-летнего юношу. Через некоторое время тот умер в больнице.

«Подмосковные следователи и криминалисты продолжают работу по закреплению доказательств. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая судебные экспертизы», – добавили в пресс-службе.