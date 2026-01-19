В подмосковной Электростали молодого человека несколько раз ударили ножом
В подмосковной Электростали произошла трагедия. Молодой человек, которому исполнилось 18 лет, получил несколько ножевых ранений после ссоры в автобусе.
Конфликт разгорелся между пассажирами во время поездки. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком». Пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Нападающего пока не нашли, правоохранительные органы начали поиск злоумышленника.
Ранее стало известно, что в Турции трагически погибла двухлетняя девочка по имени Амин. Несчастный случай произошёл в деревне Чардак, где ребёнок гостил у родственников.
До этого появилась информация, что в Дербенте охранник школы №17 ударил ученика ножом после того, как тот случайно попал в него снежком во время игры на дворе.
Читайте также: