В подмосковной Электростали молодого человека несколько раз ударили ножом

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковной Электростали произошла трагедия. Молодой человек, которому исполнилось 18 лет, получил несколько ножевых ранений после ссоры в автобусе.



Конфликт разгорелся между пассажирами во время поездки. Об этом пишет Telegram-канал «‎Москва с огоньком». Пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Нападающего пока не нашли, правоохранительные органы начали поиск злоумышленника.

Дарья Осипова

