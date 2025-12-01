«Давай подожжём вышку?»: Три 15-летних новосибирца устроили диверсию
В Новосибирске Октябрьский районный суд взял под стражу трёх 15-летних подростков. Следствие утверждает, что они подожгли оборудование базовых станций сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Суд рассмотрел уголовное дело. Следователи предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: «Диверсия» и «Содействие диверсионной деятельности». По версии следствия, один из обвиняемых, ученик девятого класса, организовал группу.
Он уговорил двоих своих товарищей совершить поджоги вышек сотовой связи в Октябрьском районе Новосибирска. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетние обвиняемые останутся в следственном изоляторе до 27 января 2026 года.
Ранее сообщалось об инциденте в Норильске, где девушка подожгла АЗС «по заданию ФСБ».
Читайте также: