Ангарскому маньяку Попкову дали еще десять лет срока за убийство двух женщин
Ангарского маньяка Михаила Попкова приговорили к еще 10 годам за убийство двух женщин в 2008 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Он уже отбывает пожизненное наказание. Следствие установило, что жертвы были убиты с особой жестокостью во время случайной встречи.
Суд признал доказательства достаточными и назначил Попкову 10 лет колонии особого режима. По совокупности приговоров итоговое наказание остается прежним — пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, в августе 2008 года Попков встретил двух незнакомых женщин на Московском тракте в Ангарске. Между ними произошла ссора, после чего он поочередно задушил обеих, используя веревку. Новые эпизоды выявили в ходе дополнительной проверки его старых признаний.
