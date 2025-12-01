Россиянин на АЗС ударил мотоциклиста топором по голове за заправку без очереди

01 декабря 2025, 11:03

Фигуранта дела о нападении с топором на АЗС в Дальнереченске будут судить

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В Приморье суд рассмотрит дело мужчины, который ударил топором по шлему мотоциклиста на АЗС. Об этом информирует краевая прокуратура.