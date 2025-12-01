Россиянин на АЗС ударил мотоциклиста топором по голове за заправку без очереди
В Приморье суд рассмотрит дело мужчины, который ударил топором по шлему мотоциклиста на АЗС. Об этом информирует краевая прокуратура.
По информации ведомства, инцидент произошёл в августе 2025 года на автозаправочной станции в Дальнереченске. Подозреваемый выразил недовольство тем, что мотоциклиста пропустили для заправки вне очереди, и вступил с ним в словесную перепалку.
После этого 56-летний мужчина взял топор из своего автомобиля и нанёс удар по голове мотобайкера. На пострадавшем в момент нападения был шлем. Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Обвинение уже предъявили. Дальнереченский районный суд будет рассматривать материалы дела.
Ранее в Барнауле таксист выгнал беременную девушку на лютый мороз из-за просьбы включить печку.
Читайте также: