Загруженность автодорог в Подмосковье утром 28 августа составила четыре балла

28 августа 2026, 10:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Ленинградское, Щёлковское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Киевское, Калужское и Каширское», — говорится в сообщении.