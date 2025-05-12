Загруженность дорог Московской области утром 12 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность автодорог Подмосковья по состоянию на утро понедельника, 12 мая, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали более миллиона машин, что на 1,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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