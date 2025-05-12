Загруженность дорог Московской области утром 12 мая составила пять баллов

Степень загруженность автодорог Подмосковья по состоянию на утро понедельника, 12 мая, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.