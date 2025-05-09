Детский месячник «Уступи дорогу поездам!» продлится до конца мая

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В России на железной дороге проводится детский месячник «Уступи дорогу поездам!», который завершится 31 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Месячник направлен на формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта среди детей. Жителям раздают буклеты и памятки по безопасности на железной дороге, организуют тематические викторины, интеллектуальные игры, квесты, творческие конкурсы, демонстрируют обучающие видеоролики о безопасности на железной дороге. Для учителей, школьников и родителей проводят открытые уроки по этой теме», – говорится в сообщении.Организованы экскурсии в музеи и на предприятия железнодорожного транспорта, на детские железные дороги.
В соцсетях выявляются группы, пропагандирующие такие экстремальные увлечения, как зацепинг, чтобы их блокировать. С подростками, проявляющими интерес к подобным увлечениям, проводят беседы с привлечением психологов и социальных педагогов.
Организаторы месячника напомнили, что железная дорога – зона повышенной опасности. Находясь вблизи путей, нужно быть предельно внимательными.
«Переходить пути можно только в установленных местах. Перед этим необходимо посмотреть в обе стороны и убедиться в отсутствии поезда.Там добавили, что на электрифицированных участках запрещено подниматься на опоры и железнодорожные мосты.
Нельзя переходить пути в районе стрелочных переводов, а при наличии пешеходных настилов и пешеходных мостов пересекать пути следует только по ним. Запрещается подлезать под вагоны остановившегося поезда, стоять на краю платформы при приближении состава, перебегать пути перед приближающимся поездом», – напомнили организаторы месячника.
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Лора Луганская