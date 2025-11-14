Загруженность дорог Московской области утром 14 ноября составила четыре балла

14 ноября 2025, 10:09

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Подмосковье по состоянию на утро пятницы, 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на 16 вылетных магистралях.





«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.