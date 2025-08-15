Загруженность дорог Московской области утром 15 августа составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Сложности с проездом отмечаются на одиннадцати вылетных магистралях.
«Основные заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в регионе сегодня утром насчитали более миллиона автомобилей. Это на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, не совершать резких манёвров и не превышать разрешённую скорость.