Загруженность дорог Московской области утром 15 августа составила четыре балла

15 августа 2025, 09:46

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Сложности с проездом отмечаются на одиннадцати вылетных магистралях.





«Основные заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.