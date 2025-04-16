Загруженность дорог Московской области утром 16 апреля достигла пяти баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 16 апреля загруженность подмосковных дорог достигла пяти баллов. В регионе было зафиксировано более одного миллиона автомобилей, что на 0,5% превышает средние показатели прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наибольшие пробки образовались на федеральных трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на ключевых шоссе: Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.
Специалисты рекомендуют водителям проявлять повышенное внимание на дорогах, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких манёвров для обеспечения безопасности движения.
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Дайана Хусинова