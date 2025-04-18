Загруженность дорог Московской области утром 18 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро пятницы, 18 апреля, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона машин, что на 0,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов